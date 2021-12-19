مصرع 12 شخصًا وخسائر بـ21 مليار دينار في فيضانات العراق

خلفت فيضانات عارمة اجتاحت محافظة أربيل في إقليم كردستان العراقي خسائر فادحة، تقدر بـ 21 مليار دينار، وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل.

أضرار جسيمة جراء الفيضانات بالعراق

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي، إن الفيضانات تسببت في غمر 2509 منزل و867 سيارة، كما تضرر ما يقرب من 402 منزل، إلى جانب 153 محلًا ومعملًا، في حين طالت الفيضانات 15 قرية وناحية، وتسببت في مصرع 12 شخصًا، مضيفًا أن الخسائر تقدر تتراوح بين 20 و21 مليار دينار.

وتابع «خوشناو»، أن قريتي بيستانة وكردز، تعرضتا لأضرار كبيرة، ومن المتوقع أن يواجهوا خطرًا مستمرًا، ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز العربية» أرسل فرق متخصصة من المحافظة لمساعدة المواطنين، داعيًا الحكومة العراقية إلى إرسال مخصصات من ضمن موازنة الطوارئ إلى أربيل، وذلك لحجم الخسائر والأضرار الكبيرة التي شهدتها المحافظة.

جهود محافظة أربيل لمواجهة الفيضانات

وحذّر «خوشناو»، في بيان، الجمعة الماضية، السكان من مغادرة منازلهم، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية ومخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها، مضيفًا هناك حالة تأهبّ لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين.

فيضانات وأمطار غزيرة تضرب العراق

وكانت مدينة أربيل قد شهدت، الجمعة الماضية، تساقطًا غزيرًا للأمطار وانخفاضًا في درجات الحرارة، أدت إلى غرق مجموعة من شوارعها، كما أنّ السلطات في المحافظة دخلت في حالة إنذار قصوى لمساعدة المتضررين وتصريف المياه التي أغرقت المدينة وأوقعت عدد ضحايا، ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم» قال محافظ المدينة أن لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق للوصول إليها.