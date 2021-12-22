جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، الجدول التفصيلي لامتحانات الصف السادس الابتدائي بمختلف المدارس العامة والرسمية للغات، للمواد العملية والنظرية، والتي من المقرر ان تنطلق يوم 4 يناير المقبل للمواد العملية، و10 يناير للمواد النظرية.

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات التيرم الأول الصف السادس الابتدائي لطلاب محافظة القليوبية، للعام الدراسي 2021/ 2022، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

الجداول التفصيلية لامتحانات الصف السادس

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات العملي للصف السادس الابتدائي المدارس العامة والرسمية للغات يوم 4 يناير المقبل كالتالي:

يوم 4 يناير، الفترة الأولى لأداء امتحان العلوم العملي من 8 ونصف صباحاً حتى 9 ونصف صباحاً، والفترة الثانية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعتين من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً.

ويوم 5 يناير، تُخصص الفترة الأولى من 8 ونصف صباحاً إلى 10 صباحاً لأداء الامتحان في مادة اللغة الاجنبية الثانية للمدارس الرسمية المتميزة، على أن يتم امتحان مواد الأنشطة اللا صفية، رياضي وفني وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الاختيارية، يوم 2 يناير.

جدول امتحانات المواد النظرية للصف السادس الابتدائي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي للمواد النظرية للمدارس العامة والرسمية للغات كالتالي:

10 يناير: الفترة الأولى لأداء الامتحان في مادة اللغة العربية والإملاء والخط لمدة ساعتين ونصف، والفترة الثانية لمادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

11 يناير: اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف، ثم الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

12 يناير: الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

13 يناير: العلوم لمدة ساعة ونصف.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

واوضح وكيل وزارة التعليم أن مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية كالتالي:

الصف الثاني الابتدائي تعليم مجتمعي: من 9 إلى 10 يناير.

الصف الثالث الابتدائي تعليم مجتمعي: من 9 إلى 11 يناير.

الصف الرابع الابتدائي العام: من 15 إلى 20 يناير.

الصف الرابع الابتدائي تعليم مجتمعي وصم ومكفوفين: من 9 إلى 12 يناير.

الصف الخامس الابتدائي عام وتعليم مجتمعي وصم ومكفوفين: من 9 إلى 12 يناير.

الصف السادس الابتدائي العام: من 10 إلى 13 يناير.

الصف السادس الابتدائي تعليم مجتمعي وصم مكفوفين: من 13 إلى 17 يناير.

الصف السادس والسابع صم: من 9 إلى 12 يناير.

الصف الثامن صم: من 13 إلى 17 يناير.