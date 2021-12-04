تعليم القليوبية تطلق مسابقة الإلقاء باللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وسماح إبراهيم وكيل المديرية عن بدء إطلاق مسابقة في الإلقاء باللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي التي تنظمها إدارة المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة بقيادة بليغ بدوي مدير إدارة التجربيات والمدارس الرسمية بالقليوبية.

المسابقة تهدف لتنمية مهارات الطلاب

قال بليغ بدوي مدير إدارة التجربيات والمدارس الرسمية بالقليوبية لـ«الوطن»، إن المسابقة في مجالات الإلقاء الشعري والنثري والتعبيري وتهدف إلى:

- تنمية مهارة المحادثة لدي الطلاب في اللغة الإنجليزية

- اكتشاف مواهب الطلاب ورعايتها

- تشجيع الطلاب على كسر حاجز الخوف في مواجهة الجمهور والتعبير عن أنفسهم

شروط مسابقة الإلقاء بالمدارس الرسمية للغات

وقال محمد الفرماوي مسئول المدارس الرسمية للغات ببنها لـ«الوطن»، أن شروط المسابقة كالتالي:

- أن يكون الطالب المشترك مقيدا بالمرحلة الابتدائية النظام الجديد من الصف الأول حتى الصف الرابع بالمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة لغات.

- وأن الموضوعات المختارة هي «حب الوطن وحب الأم».

- يقوم المعلم باختيار الموضوع «حب الوطن أو حب الأم» وتدريب الطالب على الإلقاء بدون ورقة لمدة 5 دقائق.

- يقوم المعلم بإرسال فيديو لإلقاء الطالب ويمكن دعم الإلقاء بالموسيقى والفيديو والصور المعبرة.

جوائز مسابقة الإلقاء

أوضحت سماح إبراهيم وكيلة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في تصريحات لـ« الوطن»، أن جوائز المسابقة عبارة عن شهادات تقدير وجوائز مالية للمركز الأول والثاني والثالث تخصص للمدرسة والمعلم والطالب، مشيرة إلى أنه على كل مدرسة أن تشارك بطالب واحد فقط على ألا يتم تضمين مدير المدرسة التي لم تشترك في مسابقة «القائد الفعال».

مواعيد تلقي طلبات المسابقة

أضافت أنه سيتم بدء بتلقي المشاركات، اعتبارا من 15 حتى 30 ديسمبر الجاري على قرص مدمج «سي دي» لإدارة المدارس الرسمية للغات وأنه للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية.