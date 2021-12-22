وزير البترول: 10 اتفاقيات للبحث والاستكشاف بجنوب الوادي منذ 2014

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّه منذ عام 2014 وحتى اليوم تمّ توقيع 10 اتفاقيات جديدة في منطقة جنوب الوادي للبحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية بالبحر الأحمر، إلى جانب طرح أول مزايدة عالمية في النطاق الاقتصادي في البحر الأحمر في 2019، متابعًا «رسينا على 3 شركات عالمية كبرى أمريكية وإماراتية وبريطانية، وتم توقيع أول 3 اتفاقيات للبحر الأحمر في 2020 بالتزامات حدها الأدني 5.2 مليار جنيه».

إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية بالبحر الأحمر

وأضاف «الملا» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنَّه إنتاج منطقة جنوب الصعيد والشركات التابعة لها بلغ 21 ألف برميل من الزيت يوميًا، كما بلغت الاستثمارت في خليج السويس والبحر الأحمر لتنمية حقول الزيت والغاز 13 مليار جنيه.

وتابع وزير البترول: «فيما يخص البنية التحتية وزيادة إمكانيتها، فالبوتاجاز زودنا طاقات تخزينيه 6500 طن، تزود لينا 30% من الطاقات التخزينية، وده تم في شركة بتروجاز في منطقة سوهاج، وتغطي 200% من استهلاكات جنوب الصعيد».

زيادة مستودعات لتخزين البنزين والسولار بواقع 2500 طن

وأوضح أنَّه تمّ زيادة مستودعات لتخزين البنزين والسولار بواقع 2500 طن في شركة النيل لتسويق البترول في أسيوط، مشيرًا إلى أنَّه مستودع حديث ورقمي ومزوّد بأحدث أجهزة القياس وبه منصات للشحن، مبينًا أنَّ تمّ إضافة 570 كيلومتر أطوال من خطوط زيت خام أو منتجات بترولية بما يوزاي 45% إضافية لشبكة الأنابيب.