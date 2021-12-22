السيسي للحكومة: مش هفرح إلا لما دخل المواطن يبقى 20 ألف جنيه في الشهر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «الحكومة بتعاني معايا، لأنهم لما بيقعدوا معايا مش بيعجبني الشغل خالص وهم مستغربين، بقولهم اللي خلص مبشوفهوش».

الرئيس: «الحكومة بتعاني معايا.. مش بيعجبني الشغل خالص»

وأضاف رئيسل الجمهورية، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد: «أنا بشوف اللي ناقص لأن ده الواجب اللي علينا، ومش هفرح إلا قدرتوا تخلصوا كل شيء، مدارس ومستشفيات، وتخلوا المواطن دخله يصل لـ10 و20 ألف جنيه في الشهر».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

تنفيذ برنامج تنمية الصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.