بعد ضبط أشهر 4 دجالين في مصر.. خبير يوضح عقوبة ممارسة السحر «مالهاش قانون»

مع إعلان الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على أشهر 4 دجالين في مصر، يروجون لأنفسهم من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، تستعرض «الوطن» عقوبة ممارسة مهنة الدجل والسحر وفق القانون المصري الحالي.

عقوبة ممارسة السحر والدجل

كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، عن عدم وجود تشريع خاص بـ السحر والدجل في مصر، ويقع من يمارس مثل هذه الأشياء تحت قانون النصب والاحتيال، حيث تتراوح العقوبة المتوقعة على من يمارس الدجل والسحر بالسجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشرع المصري عليه أن يوفر تشريعا جديدا يتناسب مع ممارسي عمليات السحر والدجل، ويكون به عقوبات رادعة لهذه الجرائم الجديدة، لافتا إلى أن القانون في المغرب والإمارات به تشريع يحكم هذه العملية ويشتمل على عقوبات رادعة.

تشريع جديد لمواجهة السحر والدجل

وأوضح «السعداوي» أن مثل هذه الأمور تتزايد في مصر، وتقوم الدولة المصرية بالتصدي لها، ولكن نحتاج إلى قانون جديد يقوم بتعريف هذه الجرائم بشكل واضح وصحيح، ووضع عقوبات رادعة للتصدي لمثل هذه الأمور التي تضر بالأشخاص، وذلك على غرار الدول العربية التي قامت بتوفير تشريع خاص لمواجهة الظاهرة، خاصة أن عقوبة قانون النصب ليست رادعة في الوقت الحالي، ولا تتناسب مع تزايد أعداد من يقوم بممارسة الدجل والسحر.