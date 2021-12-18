خبير جنائي: عقوبة الطبيب المتحرش بـ15 مايو تصل للسجن 15 سنة

حدث أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حينما تعدى طبيب بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالتحرش الجنسي على إحدى المرضى بالمستشفى، لذا تحركت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على الفور بإلقاء القبض على الطبيب المتهم بهذه القضية، وذلك أثناء توقيعه بالكشف الطبي على المريضة للعلاج من الضيق التنفسي.

العقوبات المنتظرة للطبيب المتحرش

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ«الوطن»، إنه فيما يتعلق بالطبيب الذي تطاول جنسيًا على إحدى المرضى بالمستشفى الخاصة الذي يعمل بها، فتلك الجريمة تعد «هتك عرض وليست تحرشًا جنسيًا»، وإذا كانت المريضة في حالة الغيبوبة وهتك الطبيب عرضها فذلك يعد هتك عرض بالقوة لانتفاء الرضا من قبلها.

وأضاف السعداوي أنه طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، إذا سعى الجاني باستطالة يداه على مناطق عورتها وليست برضاها ولم تتوفر الضرورة العلاجية وتراخيص القوانين الطبية بذلك، فلا يباح استمرارية عمل الطبيب ويجرد من مهنته، فالعقوبة المُلقاه عليه ستكون السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه من الممكن ادعاء الطبيب الجاني بصفة عمله كطبيب يباح له ملامسة الأماكن الحساسة كطبيب النساء والتوليد على سبيل المثال ولكن إذا لم تتوفر الضرورة فهو يقع تحت طائلة قانون العقوبات، مضيفًا بأن من حق الطبيب أن يكون له محام ليترافع عنه وعن قضيته، ثم ننتظر لحكم القضاء العادل، فمن خلال التحقيقات سنعرف هل كانت للضرورة العلاجية أم هتك للعرض؟

ملامسته لأجزاء حساسة

وتلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، اتهمت فيه طبيب مختص بأمراض الصدر بأحد المستشفيات الخاصة، بالتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أماكن حساسة من جسدها أثناء الكشف عليها، وبعد إجراء التحريات وسماع أقوال الشهود تبين صحة الواقعة، وبالفعل تم القبض على الطبيب حديث التخرج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة مباشرةً.