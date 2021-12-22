8 أسباب تدفعك لمشاهدة فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني

ينطلق فيلم «برا المنهج» للمخرج عمرو سلامة، بجميع دور العرض في مصر والعالم العربي، وتزامنًا مع انطلاقة العرض الأول، نوضح لكم 8 مميزات في الفيلم تدفعك لمشاهدته.

أهم ما يميز فيلم برا المنهج

- المخرج عمرو سلامة كشف عن إن فكرة فيلم برا المنهج، استغرق كتابتها 10 سنوات، ما يعني أنها مرت بمراحل عديدة وتطورات حتى خروجها في صورة فيلم ناضج ومختلف عن الأعمال التي يقوم ببطولتها طفل.

- الفيلم بطولة طفل موهوب حظي بإشادة كل من شاهدوا الفيلم، وهو عمر شريف الذي يعد برا المنهج أول تجربة تمثيلية له، ورغم ذلك نجح في إبهار المشاهدين سواء في المهرجان أو دور السينما.

فيلم برا المنهج يجسد قصص تاريخية

- سواء كنت من جيل الثمانينات أو التسعينات أو حتى الألفية، فالفيلم فرصة لاسترجاع ذكريات الطفولة أو التعرف على أسرار فترة مجهولة بالنسبة لأجيال ما بعد الألفية.

- قصص تاريخية مثل أخناتون وصلاح الدين وعمر مكرم معروفة للجميع، لكن برا المنهج سيجعلك تتعرف عليهم من جديد وبشكل مختلف تمامًا عما درسته في الكتب الدراسية.

أبطال فيلم برا المنهج

- الفيلم يجمع العديد من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، وروبي بجانب أسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، ودنيا ماهر، وأحمد أمين، وعلي قاسم.

- موسيقى الفيلم من تأليف الموسيقار الكبير راجح داوود، يعني من المتوقع سماع عمل موسيقي مميز غير تقليدي.

فيلم برا المنهج يجمع بين المغامرة والكوميديا والإثارة

- تم اختياره في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الأولى.

- برا المنهج فيلم عائلي يصلح لجميع أفراد الأسرة ويجمع بين المغامرة والكوميديا والإثارة.