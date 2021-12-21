«برا المنهج» يتصدر الإيرادات اليومية.. و«موسى» في ذيل القائمة بـ500 جنيه

تصدّر فيلم «برا المنهج» قائمة الإيرادات اليومية للسينما المصرية بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، محققًا 121 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 279 ألف جنيه، إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المصرية الـ9 المعروضة في السينمات، أمس الاثنين، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«موسى» يتذيل قائمة الإيرادات بـ500 جنيه.. و«العارف» يحقق 700 جنيه

وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات فيلم «ريستا» بـ60 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «المحكمة» سوى 45 ألف جنيه، جاء في المركز الرابع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون» ما يقرب من 18 ألف جنيه، أما فيلم «عروستي» فحقق إيرادات 15 ألف جنيه، ويستمر فيلم «الإنس والنمس» في تحقيق إيرادات وصلت لـ14 ألف جنيه، وفي المركز السابع فيلم «ماكو» بـ2000 جنيه.

بينما تذيل القائمة بإيرادات ضعيفة فيلمي «العارف» بـ769 جنيهًا، أما فيلم «موسى» فلم يحقق سوى 508 جنيهات، وفقًا لتقرير الإيرادات.

5 أفلام جديدة في السينمات قبل نهاية 2021

وتشهد السينما المصرية خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش، حيث من المقرر عرض مجموعة جديدة من الأفلام خلال موسم السينما الشتوي، يبدأ يوم الأربعاء المقبل عرض فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وأحمد داش، وذلك بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي، وحصول محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل في حفل توزيع الجوائز.

ويشهد اليوم نفسه عرض فيلم «مربع برمودا» للمخرج طارق رفعت، والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميديا ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل وهنا شيحة، وفي يوم 29 ديسمبر الجاري يعرض 3 أفلام جديدة «الكاهن» إخراج عثمان ابولبن، بالإضافة إلى فيلمي «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، و«الجريمة» تأليف وإخراج شريف عرفة.