فيلم «برا المنهج» لماجد الكدواني يحقق 256 ألف جنيه بدور العرض

حقق فيلم «برا المنهج»، لماجد الكدواني، مايقرب من 256 ألف جنيه، أمس بدور العرض في أول أيام عرضه، وفقاً لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

أبطال فيلم برا المنهج

فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح»، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد.

قصة فيلم برا المنهج

تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف الذات، وتجسد الأحداث قصة طفل يتيم يبلغ عمره 13 سنة يدعى عمر، يريد أن يثبت شجاعته أمام زملائه فيقوم بالدخول إلى أحد المنازل المهجورة أمام مدرسته، ولكن يخشاه الجميع وتحكى حوله العديد من الأساطير، وعند دخوله يتعرف على رجل مسن يعيش في المنزل وتنشأ علاقة صداقة بينهما، ويخوضان معا رحلة لاكتشاف الذات.

تعرض بطل العمل «نور»، للتنمر من أصدقائه بسبب شكله وارتدائه نظارة طبية، ويطلقون عليه لقب «عماشة»، فضلًا عن ضربه وعدم احترامهم له، على الرغم من أنه طفل يتيم فقير يحتاج إلى الاهتمام «حسب البرومو الرسمي للفيلم».

يشهد هذا الفيلم التعاون الثالث بين عمرو سلامة وماجد الكدواني، حيث شاركا سويًا بفيلم «شيخ جاكسون»، عام 2017، بالإضافة إلى فيلم «أسماء» عام 2011.

آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني

جدير بالذكر أن الفنان ماجد الكدواني يُعرض له حاليا مسلسل موضوع عائلي على منصة شاهد vip مع المخرج أحمد الجندي، وحقق من خلاله نسب مشاهدة عالية .