فيلم «برا المنهج» يتصدر الإيرادات في ثالث أيام العرض بـ151 ألف جنيه

حقق فيلم «برا المنهج»، لماجد الكدواني، ما يقرب من 151 ألف جنيه، أمس بدور العرض في ثالث أيام عرضه، وفقاً لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ويشهد الفيلم التعاون الثالث بين عمرو سلامة وماجد الكدواني، حيث شاركا سويًا بفيلم «شيخ جاكسون»، عام 2017، بالإضافة إلى فيلم «أسماء» عام 2011.

قصة فيلم برا المنهج

تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف الذات، وتجسد الأحداث قصة طفل يتيم يبلغ من العمر 13 سنة يدعى عمر، يريد أن يثبت شجاعته أمام زملائه فيقوم بالدخول إلى أحد المنازل المهجورة أمام مدرسته، يخشاه الجميع وتحكى عنه العديد من الأساطير، وعند دخوله يتعرف على رجل مسن يعيش في المنزل وتنشأ علاقة صداقة بينهما، ويخوضان معا رحلة لاكتشاف الذات.

أبطال فيلم «برا المنهج»

فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح»، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد.

إيرادات الأفلام المنافسة

وحقق فيلم «ريتسا» ما يقرب من 87 ألف جنيه، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم الإعلان عن بدء التصوير حتى يتم طرحه بدور العرض السينمائي والذي أعلن أنه سيكون خلال موسم الربيع المقبل عام 2021.

إيرادات فيلم «المحكمة»

بينما حقق فيلم «المحكمة» ما يقرب من 53 ألف جنيه، بينما فيلم «عروستي» حقق 23 ألف جنيه، وحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 15 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «الأنس والنمس» حقق 20 ألف جنيه.

فيلم «ماكو» حقق ما يقرب من ألف و500 جنيه، بينما حقق «العارف» ما يقرب من ألف جنيه، فيلم «موسي» حقق ما يقرب من 777 جنيها.