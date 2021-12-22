تأجيل استئناف أحمد السبكي على حكم حبسه إلى 5 يناير

أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي، استئناف المنتج أحمد السبكي على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك لاستخدامه صورة لإحدى السيدات في أحد مشاهد فيلم الفرح، لـ5 يناير؛ لتقديم المستندات.

السبكي متهم بتشوية سمعة سيدة

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 21104 لسنة 2021، وأقامها المحامي حسين فريد، وكيلا عن المدعية، أن ظهور الأخيرة في الفيلم دون إذنها، يحمل تشويها لها ولسمعتها، مطالبا بحذف المشهد من الفيلم.

بداية تفاصيل الأزمة كانت بإقامة «ج.ع» دعوى قضائية ضد المنتج أحمد السبكي حملت رقم 21104 لسنة 2021، وتحمل اتهاما له بتشويه سمعتها والزج بها في أحد مشاهد فيلم «الفرح» دون موافقتها.

الفيلم معروض منذ 12 عاما

وكان المنتج أحمد السبكي قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «الفرح» جرى عرضه منذ 12 عاما، مشيرا إلى أنه لا يتذكر جيدا المشاهد المستند إليها في الدعوى، متابعا: «اللي عمل المشهد كان الفنان محمود الجندي ومات».

وأوضح أنه لا يعرف شيئا عن تلك الدعوى القضائية أو الحكم الصادر بحقه، منوها بأنه سيتواصل مع محاميه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيلم «الفرح» من بطولة خالد الصاوي، دنيا سمير غانم، سوسن بدر، كريمة مختار، جومانا مراد، ماجد الكدواني، ياسر جلال، روجينا، صلاح عبد الله، محمود الجندي، سليمان عيد، شمس، رامز أمير وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.