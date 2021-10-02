أول تصريح من المنتج أحمد السبكي بعد حكم حبسه 6 أشهر

أبدي المنتج أحمد السبكي دهشته من الحكم القضائي الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر غيابيا، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة تشويه سمعة سيدة ظهرت في عدد من مشاهد فيلم «الفرح» دون إذنها.

وقال السبكي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن فيلم «الفرح» تم عرضه منذ 12 عاما، وهو لا يتذكر جيدا المشاهد المستند إليها في الدعوي، ولكنه استدرك بقوله: «اللي عمل المشهد كان الفنان محمود الجندي ومات».

وأوضح أنه لا يعرف شيئا عن هذه الدعوي القضائية أو الحكم الصادر بحقه، وسيتواصل مع محاميه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الدعوي القضائية ضد أحمد السبكي

وبدأن تفاصيل الأزمة بإقامة «ج.ع» دعوى قضائية ضد المنتج أحمد السبكي حملت رقم 21104 لسنة 2021، وتحمل اتهاما له بتشويه سمعتها والزج بها في أحد مشاهد فيلم «الفرح».

أبطال فيلم «الفرح»

فيلم «الفرح» من بطولة خالد الصاوي، دنيا سمير غانم، سوسن بدر، كريمة مختار، جومانا مراد، ماجد الكدواني، ياسر جلال، روجينا، صلاح عبد الله، محمود الجندي، سليمان عيد، شمس، رامز أمير وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.