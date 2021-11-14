أحمد السبكي: برومو «المحكمة» تخطى المليون مشاهدة

احتفل المنتج أحمد السبكي، عبر صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي الإعلان التشويقي لفيلم «المحكمة» أول مليون مشاهدة.

الفيلم في جميع السينمات يوم 24 نوفمبر

وعلق «السبكي»، قائلا: «البرومو الرسمي لفيلم المحكمة يتخطى مليون مشاهدة بعد 24 يوم من طرحه، 24 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

فيلم المحكمة

فيلم المحكمة من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم نجوم الـ 8 قضايا، وهم: غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبدالله، ومن وإخراج محمد أمين.

ويتناول الفيلم 8 قضايا أثارت الرأي العام من ثأر وتحول جنسي وتحرش وإثبات نسب وذلك خلال حكايات يمثلها أبطال العمل داخل أسوار المحكمة.

تجسد الفنانة نجلاء بدر، خلال الفيلم، دور فنانة يُقاضيها أحد معجبيها بسبب ملابسها المثيرة على السوشيال ميديا، بينما تناقش قضية جميلة عوض قصة التحول الجنسي.

وتتناول قضية فتحي عبدالوهاب، قصة التحرش الجنسي حيث يقوم بالتحرش بفتاة في سن أولاده التي تقوم بدورها الفنانة ليلى أحمد زاهر، أما يسرا اللوزي فتناقش قضية النسب حيث يقاضيها زوجها بسبب شكه في نسب ابنته، وتجسد عارفة عبدالرسول دور المرأة الصعيدة التي تطلب من ابنها أن يأخذ بالثأر من صديقه وبالفعل يقوم ابنها الذي يجسد دوره أحمد خالد صالح بتنفيذ رغبتها وقتل صديقه.

فتحي عبد الوهاب

وروج الفنان فتحي عبد الوهاب لفيلم المحكمة منذ أيام حيث نشر عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الإعلان التشويقي للعمل، وعلق قائلا: «المحكمة 24 نوفمبر»، لتنهال عليه التهاني من زملائه في الوسط الفني والجمهور.