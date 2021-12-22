التفاصيل الكاملة لأفيش وشعار الدورة 11 من «الأقصر للسينما الأفريقية»

كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن «بوستر»، وشعار دورته الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.

أفيش الدورة الحادية عشر من تصميم محمود إسماعيل

أفيش الدورة الجديدة من تصميم الفنان الشاب «محمود إسماعيل»، وهو عبارة عن دمج ما بين الحداثة والتطور التكنولوجي في صناعة السينما، مع التمسك بعناصر التراث البصري الذي خلفه لنا الأجداد في كل من الهوية المصرية وكذلك الهويات الأخرى للدول الأفريقية الشقيقة، وتم استنباط العناصر المرئية في «البوستر»، للتعبير عن السينما من خلال «يد»، ممثلة للكادر السينمائي مع بعض الاكسسوارات المعبرة عن الهوية المصرية ودول أفريقيا، كما جاءت الشمس كأحد رموز الحضارة المصرية القديمة وتُظهر درجات الألوان الروح الشبابية المميزة للمهرجان .

شعار مهرجان الأقصر للسينما الافريقية انعكاس للتراث المصري

شعار دورة 2022 يدور حول «إعادة اكتشاف مصر»، الذي يهدف إلى عرض وتوضيح التراث المصري لكل صناع الأفلام في العالم، وتأتي تلك الرؤية تزامنًا مع الاحتفالات المصرية بالذكرى المئوية للاكتشاف العظيم لمقبرة توت عنخ أمون في وادي الملوك بالأقصر، عاصمة مصر القديمة، على يد عالم المصريات البريطاني «هاوارد كارتر»، عام 1922، وذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد على يد عالم المصريات الفرنسي جان فرنسوا شامبليون عام 1822.

وتركز المائدة المستديرة الرئيسية للمهرجان على أهمية وجماليات مواقع التصوير في مصر للمساهمة لرفع الوعي العالمي تجاه مصر وكذلك محاولة فك العوائق التي تقف عقبة في طريق التصوير السينمائي الدولي.

يُذكر أن جوائز المهرجان هي القناع الذهبي لتوت عنخ أمون والذي صممه الفنان التشكيلي العالمي محمد عبلة منذ دورة المهرجان الأولى، ويهدف خلال دورته المقبلة إلى مناقشة منهجيات وآليات جذب الإنتاج السينمائي العالمي، وبالتالي ينعكس شعار إعادة اكتشاف مصر، على برنامج مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2022 وأنشطته الموازية بوضع برنامج للأفلام المصرية والعالمية التي تم تصويرها في المواقع الأثرية بمصر وكذلك وضع برنامج خاص لأفلام المخرج المصري شادي عبدالسلام، كما سيتم تصميم كتالوج مصور لمواقع التصوير في مصر.