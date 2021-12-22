السيسي: الحكومة والقطاع الخاص أسرة واحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد: «إحنا أسرة واحده، مصري قطاع خاص أو حكومة كلنا واحد، محدش يقولي أنت أو أنا، وأنا بطبيعتي إنسان بحاول أكون صادق علشان ربنا هيحاسبني على كل كلمة». وأضاف «السيسي» أن مصر لن تقوم إلا بكل المصريين وفهمهم وأياديهم مع بعضهم البعض.

مشروعات محاور النيل

وعن مشروعات محاور النيل قال الرئيس: «فيه 14 محور على النيل في الصعيد فقط، ومن 3 سنين كنا بنتكلم ان المسافة الجانبية بين المحور للمحور 100 كيلو، وقولنا اننا مستهدفين 25 كيلو، وكان ساعتها المهندس هشام عرفات هو وزير النقل وقولنا لازم نوصل لـ25 كيلو من كل محور».

وتابع الرئيس قائلا: «إحنا النهاردة قدرنا نوصل للرقم ده، ووصلنا له بالعمل والخطط والموارد، ولو أخدنا الأرض الزراعية بيتم تعويضها بسعر عادل للناس بالرغم أنه منفعه عامة، ومقولناش ساهم معانا بالرغم أن قلبنا بياكلنا أننا نعمل طريق ومضطرين ندخل في أرض زراعية ولكن معنداش خيار تاني، ولو فيه خيار تاني بناخده وبندفع تعويضات عادلة للناس».

افتتاح مشروعات تنموية

ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.