تفاصيل الفوج الثالث لرحلات «اعرف بلدك» إلى الواحات.. ينطلق 9 يناير

كشفت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل تنظيم برنامج وفقرات الفوج الثالث إلى الواحات البحرية، ضمن مبادرة «اعرف بلدك»، لافتة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفوج الثالث سينطلق يوم 9 يناير 2022 ، لمدة 4 أيام.

ضوابط وشروط وقواعد الاشتراك في الرحلة

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، ضوابط وشروط وقواعد الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك»، على النحو التالي:

- مدة الفوج والاقامة من 9 إلى 12 يناير 2022.

- المرحلة العمرية: من «40:18» سنة.

- قيمة الاشتراك: يحصل مبلغ 400 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في الواحات البحرية.

فتح باب الاشتراك 27 ديسمبر.. والأولوية لأسبقية الحجز

- وعلى من يرغب في الاشتراك التوجه شخصيا، بدءا من يوم الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة «أمام نادي الزمالك - امتداد شارع 26 يوليو - ميت عقبة»، الدور السادس - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

- إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الإشتراك.

- في حالة اكتمال حجز الفوج يجرى الحجز في الأفواج التالية تباعا.

- الأولوية لأسبقية السداد.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

المغادرة للمستبعدين بسبب أي مخالفات

- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يغادر المشارك فورا، دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي، وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يحرم من الرحلة، ولا يرد له قيمة الاشتراك.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من «الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع»، واللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يتحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

- التحرك الساعة السابعة صباحا من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

خريطة البرنامج السياحي

ويتضمن البرنامج السياحي، ما يلي:

- زيارة منجم الواحات البحرية للحديد.

- زيارة المعالم الأثرية، ومتحف المومياوات الذهبية.

- زيارة مقابر الأسرة 26 الفرعونية.

- زيارة متحف المفتلا.

- زيارة بانوراما الوحات البحرية.

- زيارة الأماكن السياحية.

- زيارة الآبار الباردة والساخنة.

- زيارة جبل الهرم والدست والمغروفة والبحيرة المالحة.

-زيارة مصنع التمور.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تنظم أيضا رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان؛ إذ تستعد خلال الأيام المقبلة لتسيير الفوج التاسع الذي سينطلق يوم 31 ديسمبر الجاري.