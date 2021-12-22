المهندسين: شعبة الكهرباء تبحث توفير فرص تدريب للشباب بالعاشر من رمضان

نظمت شعبة الهندسة الكهربائية، زيارة لمصانع «إيه بي بي» بمدينة العاشر من رمضان، لمناقشة أوجه التعاون، وتوفير فرص تدريب لشباب المهندسين، والتعرف على إمكانيات الشركة التصنيعية، حيث زار وفد من أعضاء شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور محمد اليماني، مجمع مصانع إيه بي بي ABB مصر، بمدينة العاشر من رمضان.

وكان في استقبال الوفد، حسب بيان عن نقابة المهندسين، مجموعة من مسئولى «إيه بي بي مصر»، على رأسهم المهندس محمد سالم، مدير مصانع الشركة بمصر وشمال ووسط أفريقيا.

ووجه الدكتور محمد اليماني، بدوره الشكر لقيادات الشركة على الدعوة، لحرصها على تعزيز العلاقات مع نقابة المهندسين، ونقل إليهم تحيات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.

نقابة المهندسين تشهد تطوير في الأداء والخدمات

وأكد المهندس محمد سالم أن نقابة المهندسين هي البيت الكبير لمهندسي مصر، مثمنا ما تشهده النقابة من تطوير فى الأداء والخدمات مؤخرا، مستعرضا نبذة عن الشركة أشار خلالها إلى أن شركة «إيه بي بي»، سويدية سويسرية، تعمل في مصر منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدا إيمان الشركة بأهمية السوق المصري، وفرص النمو الكبيرة به، بفضل المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تنتهجها الدولة المصرية.

وقال سالم، إن ABB تمتلك مصنعًا هو الأكبر على الإطلاق فى إنتاج مستلزمات نقل وتوزيع الكهرباء، وتغطى كل احتياجات الحكومة حاليًا، وهى الشركة الأكبر فى تنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء التابعة لكل الوزارات مثل الكهرباء ومصلحة الميكانيكا والرى والمجتمعات العمرانية.

شهادة بكل فخر صنع فى مصر

وكشف عن أن الشركة تمتلك مصنعًا لإنتاج الأكشاك المدمجة، وهو الأكبر على مستوى العالم، ويصدر لمعظم دول أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن الشركة حصلت مؤخرًا على شهادة بكل فخر صنع فى مصر، وتقوم بإصدارها هيئة تحديث الصناعة، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلى فى كل منتجات الشركة يتخطى 40% مما يعطى ميزة تنافسية للشركة فى المناقصات الحكومية، إضافة إلى أن التصدير عن طريق الموانئ المصرية يعطى ميزة تنافسية لمنتجات الشركة من خلال الحصول على إعفاء جمركى طبقًا للاتفاقية الدولية، مثل اتفاقية الجامعة العربية، والكوميسا، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لتحرير التجارة بين الدول الأفريقية.

وشهدت الزيارة عدة مناقشات لأعضاء شعبة الكهرباء حول بروتوكولات التعاون بين الجانبين لتوفير فرص للتدريب لشباب المهندسين، ثم تفقد الوفد مصانع ايه بى بى والبالغ عددهم خمسة مصانع.

ضم الوفد، الدكتور محمد اليمانى رئيس شعبة الكهرباء، والدكتور فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين المصرية، والمهندس وسام الشيخ أمين الشعبة، والمهندس أحمد حمودة أمين مساعد الشعبة، والمهندس أحمد فؤاد عضو مجلس الشعبة، والمهندسة إيمان إسماعيل عضو لجنة الشباب بنقابة المهندسين، والمهندس سمير أبو السعود مستشار هندسي، والمهندس أحمد حامد، والمهندس أحمد يحيى، والمهندسة شيرين عمران منسق التعاون مع ABB، ومدير معمل شنايدر بالنقابة.

كما ضم وفد ABB الذي استقبل وفد شعبة الكهرباء، كل من المهندس محمد سالم، مدير مصانع شركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، بمدينة العاشر من رمضان، منى فؤاد مدير العلاقات الخارجية فى ABB مصر وشمال أفريقيا، ريهام الجمل مسئول العلاقات الداخلية بالشركة، مهندس إبراهيم هشام مدير السلامة والصحة المهنية، مهندس ساهر بحيرى مسئول قسم الترويج الفني والتصميم لمنتجات ABB، والمهندس محمد شعبان مدير التطوير بالشركة.