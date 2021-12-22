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القبض على سائق «ميكروباص» متهم بالتحرش بفتاة في الجيزة

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الوطن
05:26 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبطت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، سائق سيارة أجرة «ميكروباص»، بتهمة التحرش بفتاة، واعترف بارتكاب الواقعة، وفق ما ورد بالتحقيق معه.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات بتعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل أحد الأشخاص حال استقلالهما سيارة أجرة «ميكروباص» واستغاثتها بمستقلي السيارة، وفرّ هاربًا.

سائق الميكروباص يعترف بتحرشه بالفتاة

وتبين من الفحص صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها «سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة»، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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