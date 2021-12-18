حبس طبيب مستشفى 15 مايو المتهم بـ«التحرش» بمريضة لمدة 4 أيام

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس الطبيب «حديث التخرج»، والمتهم بالتحرش بمريضة بمستشفى 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على طبيب حديث التخرج «أحمد. م»، لاتهامه بالتحرش بمريضة داخل مستشفى بـ15 مايو في أثناء توقيع الكشف الطبي عليها.

التحرش بمريضة داخل مستشفى خاص

كان قد ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتهم طبيب بمستشفى خاص، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها على خلفية معاناتها من آلام بالصدر.

القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

وبتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية أمنية، مكان تواجد المتهم، وتبين أنه يدعى «أحمد. م»، وألقت القبض عليه.

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم، ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، تحت عنوان «فتاة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش والضرب بواسطة عدد من الشباب بالزقازيق».

وبالفحص تبين تصوير سيدة لفتاة، مقيمة بدائرة المركز، تروي تفاصيل تعرضها وصديقتها للتحرش اللفظي من قبل بعض الشباب بذات الناحية، كما تبين تقدم الفتاة المشار إليها، ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق عن واقعة سب وقذف لـ3 أشخاص غير محددين، ولم تتهم الفتاة أحد بالتعدي عليها بالضرب أو التحرش عكس ما ادعته بمقطع الفيديو المشار إليه.

وبسؤال الفتاة التي ظهرت بالفيديو، اتهمت 3 أشخاص، مقيمين بذات الناحية، بالتعدي عليها بالسب والقذف.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقرّوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المُبلغة إثر تعدي كل منهما على الآخر بالسب والقذف، كما أنكروا التعدي عليها بالضرب أو التحرش بها.