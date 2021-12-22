ضبط 8 متهمين بقتل 3 أشخاص في الشرقية: «كانوا عايزين ينتقموا»

ضبط قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، 8 أشخاص بتهمة القتل والخطف، في منيا القمح، وتحرر محضر بالواقعة.

كان مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، قال فيه إنَّه حال استقلاله سيارة «ملاكي» بدائرة المركز برفقة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، طلب أحدهم توصيله لإحدى الأماكن بدائرة المركز بزعم مقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ مالي منه، وفي أثناء سيرهم تفاجؤوا بقيام 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحوزتهم.

إصابة مواطن بطلق نارق في الرأس

وتابع المُبلّغ فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار ناري في الرأس ووفاته، وأنزلوا الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية ولاذوا بالهروب، وبالانتقال والفحص تبين وجود السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبها أثار أعيرة نارية، كما عُثر على جثة المجني عليه بها عيار ناري.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن وجود خلافات بين أحد المجني عليهم وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، فاتفق الأخير مع 11 شخصا لـ4 منهم معلومات جنائية، على الانتقام منه.

سقوط 8 من المتهمين في قبضة الأمن

وتمكنت القوات من ضبط 8 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه، ولدى مشاهدتهم لسيارة المجني عليهم أطلقوا أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لإيقافها، وأحدثت إصابة أحدهم التي أودت بحياته، وكبَّلوا الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم كائنة بدائرة المركز، وعقب نقلهما تخلصوا منهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأوديا بحياتهما ووضعوا الجثتين داخل أجولة، وألقوا الأجولة بأحد المجارى المائية.

وضُبطت السيارة ودراجتان ناريتان، وبندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات، والمستخدمة في الواقعة، وعُثر على جثتي المجني عليهما بالمجرى المائي بدائرة مركز شرطة الزقازيق، واتُخذت الإجراءات القانونية.