محمود ياسين جونيور يعلق على اعتزال أدهم النابلسي: ربنا يوفقه ويثبته

دعم الفنان محمود ياسين جونيور، قرار المطرب ادهم نابلسي، باعتزاله الفن، وكتب: «ربنا يوفقه ولو هو مش عارف يوزن بين إنه يقدم فن ويقرب من ربنا فربنا يثبته ويوفقه في الحياة اللي اختارها».

وأضاف «ياسين» خلال تدوينه عبر حسابه بموقع «تويتر»: «فيه غيره عارف يحافظ على رسالته الفنية، وقربه من ربنا فمفيش حد صح وحد غلط، ربنا يوفق الجميع».

أدهم نابلسي يعتزل الفن

أعلن المطرب الأردني أدهم نابلسي، الاثنين الماضي، اعتزاله الفن خلال فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «خبر سعيد بالنسبة لي، كل شخص فيناً عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك؟ هل ستضع أهداف جديدة أو ماذا ستفعل؟».

وأضاف «نابلسي»: «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمرنا، بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه، والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين ان هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».

حفيد محمود ياسين في رمضان 2020

وشارك محمود ياسين جونيور، خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل«اللي ملوش كبير» مع ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، إذ جسد الفنان الأردني شقيق «العوضي» الأصغر الذي يتوفى خلال أحداث المسلسل، بينما يبحث شقيقه الأكبر عن القاتل.

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وخالد سرحان، ودينا فؤاد، ودنيا عبدالعزيز، وإيمان السيد، ومحمود حافظ، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ويأتي من إخراج مصطفى فكري.