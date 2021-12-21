باسم مغنية يتضامن مع أدهم نابلسي بعد هجوم مايا دياب: «يتغنون بالحرية»

تعرض الفنان الأردني أدهم نابلسي، لهجوم من مايا دياب، بعد إعلانه اعتزال الغناء الذي وصفه في مقطع فيديو عبر قناته على «يوتيوب»، بأنه «لا يرضي الله»، ما دفع اللبنانية إلى الهجوم عليه في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، قائلة: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه»، لينقسم المتابعين ما بين مؤيد ومعارض.

فنان لبناني عن أزمة أدهم نابلسي ومايا دياب: «احترام إرادة الغير حرية»

ولم تتوقف الأزمة على أدهم نابلسي ومايا دياب فقط، لكن كتب الفنان اللبناني باسم مغنية، عبر حسابه على «تويتر»، بعد ساعات من بدء الأزمة، قائلا: «ينادون بالحرية ويتغنون بها وعند أول مفرق ينتقدون حرية الغير.. احترام إرادة الغير حرية»، وتكهن الجمهور في تعليقاتهم أنه يقصد مايا دياب.

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: «لا يرضي الله»

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، مساء أمس الاثنين، وهو الخبر الذي وصفه بـ«السعيد»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، قائلا: إنه كان ينوي اتخاذ تلك الخطوة منذ فترة، موضحا: «أنا الحمد الله اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم لي المستمر».

ونوه «نابلسي» إلى أن الاعتزال لا يعني اختفاءه تماما عن الساحة، لكن تلك الخطوة ستكون بداية لرحلة جديدة، على حد تعبيره.

وأضاف الفنان الأردني، في مقطع الفيديو المصور الذي ظهر فيه: «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، أناس كثيرين غافلين عنه وأنا واحد منهم.. نحن موجودين في الحياة من أجل عبادة وإرضاء رب العالمين، مش مشكلة إن يكون عندك أهداف، بالعكس هذا الأمر صحي جدا، لكن لا بد أن يكون متناسقا مع عبادة رب العالمين».

وتطرق الفنان الأردني إلى الحديث عن سبب اعتزاله، قائلا: «الهدف اللي كنت أحاول الوصول إليه لا يرضي الله، وكان يعلم الجميع حولي إني أنتظر اليوم الذي ابتعد فيه والحمد الله جاء هذا اليوم».

من هو أدهم نابلسي؟

يذكر أن أدهم نابلسي كان أحد المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب «اكس فاكتور»، وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في عام 2013، وقدم خلال تلك الفترة مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة، كان آخرها «حان الآن»، والتي حققت أكثر من 106 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».