وفاء عامر عن تحريم أدهم نابلسي للفن: «مهنتنا راقية ولها احترامها»

«الفن شيء راق لأنه يحمل قيمة ورسالة».. بتلك الكلمات علقت الفنانة وفاء عامر على واقعة إعلان المطرب الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء وتحريمه الفن، وفقاً لما جاء في المقطع المصور الذي نشره عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وأثار جدلاً كبيراً بعد تداوله علي نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت «عامر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لا تتمني من «نابلسي» التراجع عن كلامه بدعوى وقوعه تحت ضغط عصبي، بحسب قولها، مضيفة: «ربنا يهدينا جميعاً، لكن مش عاوزاه يرجع يقول إني كنت تحت ضغط عصبي، لأن 90% من الوقائع المماثلة قالوا أصحابها إنهم عاشوا ضغوطا عصبية، ولكنه بالتأكيد يمر بظرف يضايقه دفعه للإدلاء بهذا التصريح، لأن الفن شيء راق جداً».

وتساءلت: طالما الممثل ينتقي أدواره وعرف طبيعة ما يُقدمه والهدف منه، وكذلك الحال بالنسبة للمطرب في انتقائه لكلمات أغنياته وألحانه، فما المانع إذن؟، مشيرة إلى أن الفن يعني قيمة واحترام ووسيلة للتسلية والمتعة، فهو أرقى ما يمكن أن نجده في الحياة.

أدهم نابلسي يصف اعتزاله بـ«الخبر السعيد»

وكان أدهم نابلسي فاجيء محبيه بإعلانه اعتزاله الذي وصفه بـ«الخبر السعيد»، مؤكداً أن كل إنسان لديه أهداف يسعي لتحقيقها في حياته، ولكن يظل الهدف الرئيسي هو إرضاء رب العالمين، وفقاً لكلامه، مضيفاً: «الحلم الذي حاولت تحقيقه لا يرضي ربي، ولذلك قررت اعتزال الغناء وبدء رحلة جديدة أتمني أن تشاركوني فيه».

مايا دياب تهاجم أدهم نابلسي

وأثارت تصريحات أدهم نابلسي غضب الفنانة اللبنانية مايا دياب التي شنت هجوماً عنيفاً عليه عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه» وذلك بعد ساعات من إعلان المطرب الأردني لنبأ اعتزاله.