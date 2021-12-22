وزير خارجية روسيا متوعدا ألمانيا: تعرضنا لانتهاكات صارخة وللصبر حدود

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، من أن موسكو قد تضطر إلى الرد على الإجراءات التي تتخذها ألمانيا بحق وسائل إعلام روسية في أراضيها.

وضمن مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة روسيا اليوم الإخبارية، وصف لافروف، الإجراءات التي تعرضت لها قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الألمانية بـ«الصارخة».

رسم صورة سلبية لقناة روسيا اليوم

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن السلطات الألمانية، على الرغم من محاولاتها النأي بنفسها عن القضية، فعلت منذ البداية كل ما كان بوسعها بهدف رسم صورة سلبية للقناة الروسية في المجتمع الألماني وبين الجهات الرسمية في هذا البلد، ومنع بث القناة.

وأبدى لافروف قناعته بأن حكومة برلين تتحمل المسؤولية المباشرة عن حملة التمييز التي تعرضت لها قناة روسيا اليوم الناطقة بالألمانية، قائلا: «الدولة التي تتخذ في أراضيها مثل هذه الإجراءات التعسفية هي التي تتحمل المسؤولية عنها، وليس أي يوتيوب».

وزير الخارجية الروسي: للصبر حدود

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض للتمييز منذ سنوات، مؤكدا أن حكومة موسكو نظرت أكثر من مرة في إمكانية الرد بالمثل لكن حتى الآونة الأخيرة سادت القناعة بأن روسيا لا تنوي انتهاج سلوك خنق الصحافة الذي يتبعه شركاؤها الغربيون.

وتابع: «لكن مثل ما هو عليه فيما يخص ضمان أمن روسيا، لدى أي صبر حدود، ولا أستبعد اضطرارنا إذا استمر هذا الوضع غير المقبول إلى الرد عليه».