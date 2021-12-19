«حقوق الإنسان بالنواب» عن تدخل ألمانيا في أحكام القضاء: مراهقة سياسية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعليق وزارة الخارجية المصرية على التدخل الألماني في شؤون القضاء، رد قاطع شاف وواف، مشيرًا إلى التغيير في المخطط العام للسياسات في ألمانيا، وبخاصة مع تغيير المستشارة أنجيلا ميركل.

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: «ألمانيا متخبطة الآن نظرا لتغير النظام السياسي، ويعاب على الخارجية الألمانية وهي معروف عنها أن هناك أبعادا كثيرة لسياساتها، والسياسات متعددة الأطراف بين مصر وألمانيا أو دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لكن عندما يصدر عن الخارجية الألمانية هذا البيان الركيك يعد تدخلا سافرا في الأمور الداخلية ويمس سيادة دولة أخرى».

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن أي تدخل أو إملاء أحكام معينة في أحكام قضائية يعد مراهقة سياسية.

تدخل غير مقبول

من جهته، قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض، إن هذا البيان يفتقد إلى اللياقة، وتدخل غير مقبول وغير مبرر في شأن القضاء المصري: «هل تقبل ألمانيا أن تتدخل أي دولة في شؤون قضائها، وبالتالي فإن هذا البيان اعتداء سافر على القضاء المصري».

يخالف أسس الاتحاد الأوروبي

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا البيان يخالف كل الأسس التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المعنية بمنظومة العدالة، مؤكدًا أن الخارجية المصرية كانت موفقة، لكن هناك حالة من الغضب الشديد داخل منظمات المجتمع المدني من هذا البيان الذي يثير ضغينة ويكشف عوارا في منظومة حقوق الإنسان الدولية.