أستاذ تمويل: برامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على جذب المستثمرين

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ما قامت به الدولة من خلال مبادرة «حياة كريمة» أنها وفرت جميع الخدمات المهمة لأهالي الريف المصري والصعيد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح اليوم فرصة كبيرة للمستثمرين، من أجل الاستثمار في العديد من القطاعات المهمة والمحورية في مصر في أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات في صعيد مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»

بدرة: السيسي تبنى الاستراتيجيات المهمة لتحسين الموارد المائية

وأضاف «بدرة»، أن مصر تأثرت بشكل كبير وواجهت تحديات للمياه نتيجة عدم تحسين الموارد المائية، إذ تأثرت الدولة بعد أحداث 2011 بسبب معوقات بين مصر ودول حوض النيل، وشروع إثيوبيا في بناء السد، وتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور بتبني الاستراتيجيات المهمة لتحسين الموارد المائية من مشروعات تبطين الترع، وحملات لتغيير طريقة الزراعة من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.

برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في جذب الاستثمارات الكبيرة للدولة

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن التخطيط الاستراتيجي للدولة وبرامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في جذب الاستثمارات الكبيرة للدولة، وثمة عددا من التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التي يحظى بها الاقتصاد المصري، وجاذبيته للاستثمارات، آخرها التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي وضع مصر كثاني اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022.

وتابع: «هذا الأمر حدث في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي كان لها عظيم الأثر في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مع الفرص الاستثمارية الواعدة والضمانات والحوافز الاستثمارية».