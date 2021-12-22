تصريحات الرئيس السيسي اليوم: أنفقنا 500 مليار لاستصلاح 2.5 مليون فدان

جاءت تصريحات الرئيس السيسي اليوم، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، متعلقةً بالعديد من الملفات المهمة في الدولة والمشروعات التنموية والقومية التي تعمل عليها، والأمور المتعلقة بشؤون المواطنين وحياتهم اليومية ومعيشتهم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من حديثه عن أهل الصعيد وتوجيه التحية لهم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

قال الرئيس السيسي عن التموين: «لن نعطي بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللي فات، والجديد»، متابعًا: «لا يمكن هدي لحد بطاقة تموين لحد بيتجوز، لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، معناه إنك مش قادر تصرف، إزاي؟ لأ ده كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس، دي ثقافة مش موجودة إلا في بلدنا إحنا».

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمواطنين بشأن العمل في المشروعات القومية والتنموية، موضحًا: «يا جماعة من يعمل في مصر شركات مصرية قطاع خاص، ولما بقعد مع بعض هذه الشركات بقولهم من فضلك ادخلوا في مجالات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد، لأنكم حققتم في السبعة سنوات الماضية أرصدة وقوائم مالية كويسة».

وأضاف: «مش بنشجع القطاع الخاص بالكلام، قلت إن استصلاح الفدان يتكلف 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه أحيانا، وخلال سنتين يبقى عندنا 2.5 مليون فدان إضافيين أنفقنا 500 مليار جنيه لاستصلاحهم».

السيسي: أي مشروع بعرضه هنا بتكون إجراءاته التنفيذية ودراسات جدواه تحققت

وخاطب القطاع الخاص، بقوله: «لو القطاع الخاص حابب يخش فيهم هبقى سعيد جدا، في إمكان القطاع الخاص الإدارة، وأي مشروع بعرضه هنا منتهي مش بنفكر فيه، وبالتالي إجراءاته التنفيذية ودراسات جدواه تحققت، مش هعرض على القطاع الخاص المفروض إنه يعمله، لكن كل حاجة خلصانة، محتاجك معانا».

كما أشار الرئيس إلى أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام: «إحنا محتاجينه معانا حتى نستفيد من خبراته وقدراته، وده خامس مرة وسادس مرة أقوله، إحنا محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا».

وواصل الرئيس، خلال كلمته: «عمر روحي المعنوية ما اتأثرت، لأن التحدي أنا شايفه مش دلوقتي التحدي، شايفه من 20 و25 سنة، واللي بتكلم فيه مش جديد عليا».

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية لأهالي الصعيد خاصة والمصريين عامة، متابعا أنّ اليوم واحد من ضمن مجموعة أيام خصصتها الدولة لأهالي الجنوب ضمن «أسبوع الصعيد»، لافتتاح مشروعات انتهت الدولة من تنفيذها، فضلا عن مشروعات أخرى سيتم افتتاحها خلال أيام.