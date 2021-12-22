«البرلمان البحريني»: السيسي حقق طفرات بكل المجالات.. ولا ننسى فضل مصر علينا

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحريني والوفد المرافق لها.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته باللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى الروابط التاريخية التي تربط البلدين على جميع المستويات.

تطابق رؤى مصر والبحرين في القضايا الإقليمية

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة يعكس ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو ما يتطلب البناء عليه في الفترة المقبلة؛ باستمرار التنسيق والتشاور في كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها، أشادت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحريني بهذا اللقاء، وعبرت عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة والراسخة للبحرين والعالم العربي بأسره.

رئيسة البرلمان البحريني تشيد بالإنجازات المصرية

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بالإنجازات التي تحدث في مصر، قائلة: «هنيئاً لمصر وشعبها بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق طفرات لا تعد ولا تحصي في مختلف المجالات، ولا ننسى فضل مصر علي البحرين»، موضحة أن أول بعثة تعليمة أتت إلى البحرين كانت من مصر.

وفي نهاية اللقاء، تبادل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية مع رئيسة مجلس النواب البحريني، وتفقد الوفد أروقة المجلس بما فيه القاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات العامة، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، اللواء أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ.