السيسي: نعمل على إنشاء 210 آلاف وحدة سكنية «مش هنربح منها غير رضا ربنا والناس»

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحديث عن مشروعات الإسكان خلال كلمته في فعاليات افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال الرئيس السيسي: «آخر عرض للدكتور مصطفى مدبولي عرضه عليّ بيتكلم عن 210 آلاف وحدة سكنية بـ100 مليار جنيه، دة لو إحنا قولنا إن الوحدة بـ500 ألف جنيه، منهم 10 آلاف وحدة في القاهرة».

وأضاف: «إحنا مش هنسيب أهلنا في الحالة اللي موجودة فيها القاهرة بشكل التجمع العمراني ده، دة مش اقتصادي ومش هنربح منه غير حاجة واحدة بس، رضا ربنا ورضاكم يا ناس».