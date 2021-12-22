باحث: الدولة أنفقت 180 مليار جنيه على قرى الصعيد ضمن «حياة كريمة»

أشاد محمد نجم الباحث الاقتصادي، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في صعيد مصر، موضحًا أن الدولة تقوم بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية لأهالي الصعيد، من خدمات المستشفيات والطرق الممهدة ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الإنترنت والاتصالات فائقة السرعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، اليوم الأربعاء.

مجمع إنتاج البنزين يسهم في الحد من استيراده

وأضاف «نجم»، أنه جرى صرف 180 مليار جنيه على الخدمات الرئيسية والأساسية لأهالي الصعيد، ضمن مبادرة «حياه كريمة» لتطوير الريف المصري، موضحًا أن مجمع إنتاج البنزين «الأوكتين» بأسيوط، الذي افتتحه الرئيس السيسي، اليوم، يسهم في الحد من استيراد البنزين، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 800 طن سنويا، وجرت إضافة وحدة استرجاع الغازات ومجمع إنتاج البنزين باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعبر عن حالة النمو الاقتصادي

وعلى جانب آخر، علق المحلل الاقتصادي، على قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لأول مرة من بداية يناير المقبل بقيمة 2400 جنيه، وقال إن ذلك يعبر عن حالة النمو الاقتصادي في مصر: «إذا كنا في حالة ركود ومشاكل وتضخم وعدم استقرار، لم يكن من السهل أن تتخذ الدولة المصرية قرار رفع الحد الأدنى من الأجور للقطاع الحكومي، وكذلك للقطاع الخاص».