خبير: نحتاج 160 مليار جنيه لتوفير فرص عمل خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، اليوم، إن هناك احتياج إلى 160 مليار جنيه لتوفير فرص عمل للأفراد الذين يدخلون سوق العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تزيد سنويا نحو 2.6 مليون، وهذه الزيادة تلتهم النمو، وتؤدي إلى عدم شعور المواطن بجهود الدولة لتوفير السلع والخدمات على الرغم من إنفاقها 172 مليار جنيه على التعليم و133 آخرين على الصحة، وهذه أرقام أكبر مما تم إنفاقه منذ 7 سنوات، فتم إنفاق 38 مليار جنيه على الصحة و65 آخرين على التعليم.

الإنفاق الكثير للدول يجعلها في حالة اقتراض

وأضاف «رضوان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية أية جمال، أن الإنفاق الكثير للدول يجعلها في احتياج دائم للاقتراض، مبينا أن النموذج الصيني يتم الحديث عنه دائما باعتباره نموذجا لم يتضرر برغم زيادة عدد السكان، وهذا غير صحيح لأن الصين قننت الإنجاب في بعض الأوقات للحفاظ على النمو السكاني.

3 ملايين أسرة تستفيد من مبادرة تكافل وكرامة

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن مبادرة تكافل وكرامة يستفيد منها 3 ملايين أسرة، وهذا البرنامج لن يكفي جميع الزيادات التي تتم في النمو السكاني، مبينا أن برامج الحماية عليها أن تضع حدود لمساعد الأسرة لأن زيادة أعداد الأفراد داخل الأسرة يضر الأسرة والمجتمع.

وأضاف أن الصين معدل النمو فيها 15%، أما مصر 5%، والصين الزيادة السكانية منذ عام 2001 لا تزيد عن نصف في المائة والأشخاص في سن العمل مدربين ومؤهلين، لافتا إلى أن معدلات البطالة والجهل وقلة الكفاءات موجود في مصر بخلاف الصين.