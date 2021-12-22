«مدبولي»: محافظات الصعيد حصدت نصيب الأسد في مبادرة تكافل وكرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع «تكافل وكرامة» من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظات الصعيد، وأضاف أن محافظات الصعيد كان لها نصيب الأسد في هذا المشروع، حتى وصل قيمة الدعم النقدي لتلك المحافظات لـ48 مليار جنيه استفاد منهم أكثر من 2 مليون مواطن، «طبقا لتقديرتنا فتلك المبادرة ساهمت بصورة كبرى في تخفيض نسب الفقر بمحافظات الصعيد».

إطلاق مشروع لاستصلاح الأراضي بأكثر من 550 ألف فدان

وأضاف «مدبولي» في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنه بالنسبة لمحور التنمية الاقتصادية، فقد تم إطلاق مشروع عملاق لاستصلاح الأراضي ووصل لأكثر من 550 ألف فدان في مناطق شرق العوينات وتوشكي والوادي الجديد وغرب المنيا وتطوير منظومة الري الحديث في أكثر من 300 ألف فدان، وكذا إصدار كارت الفلاح، وإعطاء الحيازة الزراعية لأكثر من 1.3 مليون حيازة.

إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم بتوشكى

وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكي تستهدف الدولة فيها زراعة 2.5 مليون نخلة، وتم حتى الآن زراعة 1.7 مليون نخلة، لافتا إلى أنه بالنسبة لمشروعات الثروة الحيوانية فتم تدعيم المشروع القومي لإحياء البتلو، وهو أحد أهم المشروعات التي تخدم وترفع دخل اغلفلاح المصري، وكان للصعيد نصيب من هذا المشروع بـ2 مليار جنيه بواقع 114 ألف رأس ماشيه، إضافة إلى تطوير مراكز تجميع الألبان ووصل عددها حاليا إلى 25 مركز، بالإضافة إلى 1700 قافلة طبية.

وتابع مدبولي قائلا إنه «في قطاع الري كان عندنا مشروعات ضخمة كتأهيل وتبطين الترع، وتم تطوير محطات الرفع والري بالمدن القديمة ومشروع قناطر أسيوط الجديدة والذي كلف الدولة 6 مليار جنيه، ما خفف من حدة الأمطار والسيول الموجودة».