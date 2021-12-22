عاجل.. استدعاء جديد من النواب لوزير التعليم للرد على المناهج والامتحانات

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها بدءا من الأحد المقبل، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، كما يحضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بناء على استدعاء المجلس؛ للرد على أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال مقدم من النواب بشأن المدارس والمناهج والامتحانات.

وزير التعليم أمام النواب

وإضافة إلى استدعاء طارق شوقي وزير التعليم، يناقش المجلس في جلسة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

«النواب» يناقش التصريح لوزير البترول بالتعاقد مع شركات البحث عن النفط

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

ويناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.