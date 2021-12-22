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الصحة: رفع كفاءة 13 مستشفى وتطوير 659 وحدة في الصعيد بـ54 مليار جنيه

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محمد عزالدين
02:16 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ الدولة انتهت من رفع كفاءة 13 مستشفى، فضلا عن إنشاء وتطوير 659 وحدة ومركز طب أسرة بتكلفة 54 مليار جنيه، و214 نقطة إسعاف.

تطوير 27 مستشفى في صعيد مصر

وأضاف القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات تنموية في صعيد مصر، أنّ مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي لتنمية صعيد مصر، يمس الكثير من الوزارات على مستوى الجمهورية، التي تعمل من خلال لجان تحت إشراف مجلس الوزراء، موضحا أنّ المجال الصحي في مدن الصعيد، شهد تطوير إنشاءات 27 مستشفى جديد.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنّه جرى تدريب الأطقم الطبية والتعليم الطبي في محافظات الصعيد، موضحا أنّه جرى التعاقد مع 500 أستاذ جامعي.

مشروعات تنموية في صعيد مصر

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

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