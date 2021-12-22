إضاءة الأهرامات بالأزرق احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس «يونيسيف»

شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي نظمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف (UNICEF) في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة التي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في مجالات الطفولة والنشء.

إضاءة أهرامات الجيزة اليوم باللون الأزرق احتفالاً بهذه المناسبة

وفي إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في الاحتفال بهذه المناسبة، أضاءت أهرامات الجيزة لمدة ساعة باللون الأزرق، وهو اللون الرسمي للأمم المتحدة ولمنظمة اليونيسيف.

وقد افتتح الاحتفالية وزير الخارجية، وحضر عدد من الوزراء وهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التعاون الدولي، وممثل «يونيسيف» في مصر.