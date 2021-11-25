خالد العناني مرشد سياحي بدرجة وزير: شرح معالم المومياوات وطريق الكباش «فيديو»

لم يقتصر عمل الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، على كونه وزيرًا بحكومة مصر، لكنه يرتدي ثوب المرشد السياحي في بعض الأحيان، لشرح معالم القطع الأثرية وتاريخ العصور في المتاحف أو المناطق الأثرية كما فعل، منذ قليل، برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا المساء.

وزير الآثار مرشد سياحي للرئيس في طريق الكباش

حدث ذلك في بداية حفل افتتاح طريق الكباش، الذي يقام الآن وتتجه إليه أنظار العالم، لمشاهدة ذلك الحدث الأهم، ويعد هذا الافتتاح بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، للاستمتاع بسحر الرحلة، سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كانت تجرى فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل.

ومع بدء الاحتفالية الكبرى لافتتاح طريق الكباش، اصطحب الدكتور خالد العناني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جولة داخل طريق الكباش، وشرح العناني للرئيس تاريخ القطع الأثرية، ودلالات بعض الرسومات والنقوش المرسومة على المعابد، وكذلك شرح عمليات التطوير والترميم التي تمت للقطع الأثرية الموجودة في الحفل.

وزير الآثار يصطحب السيسي في جولة بمتحف الحضارة

وليست هذه المرة الأولى التي يتولى فيها خالد عناني، وزير السياحة والآثار، دور المرشد السياحي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي حفل موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في أبريل الماضي، اصطحب «العناني»، الرئيس، في جولة داخل متحف الحضارة المصرية، شرح خلالها محتويات المتحف وتاريخ القطع المختلفة.

وذلك في الحفل الذي شهد موكب المومياوات الملكية، والذي ضم 22 مومياء ملكية يتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.