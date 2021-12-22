رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة شيوخ وشمامسة بكنيسة كوم بدار

أجرى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، جولة رعوية بمحافظة سوهاج؛ زار خلالها مدرسة السلام الخاصة للغات التابعة للأمانه العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، مشيدًا بالمستوى التعليمي والتربوي للطلبة والطالبات، وأكد أهمية الحفاظ على مستوى التميز والارتقاء في جميع جوانب العملية التعليمية للمدرسة، وهو ما تمتاز به المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.

وكان في استقبال رئيس الإنجيلية القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندسة نسرين منجد، مديرة مدرسة السلام، والقس مايكل رفعت، الأمين عام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لوجه قبلي.

من جهتها، رحبت مديرة المدرسة برئيس الطائفة الإنجيلية واصفة الزيارة «بالتاريخية» منذ تأسيس المدرسة في 2001.

أندريه زكي يشارك في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة كوم بدار الإنجيلية بمحافظة سوهاج، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، معبرًا عن سعادته بزيارة كنيسة كوم بدار، ومهنئًا الشيوخ والشمامسة الجدد، وشعب الكنيسة.

وفي السياق نفسها، التقى رئيس الإنجيلية بمحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بديوان عام المحافظة، والذي رحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملأها الفرحة وتغمرها مشاعر المحبة الصادقة.

زكي: محافظة سوهاج تشهد تطورا وتنمية حقيقية

ومن جانبه قال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: «نشكر الله على مناخ المحبة الوطنية بين نسيج الشعب المصري، وعلى ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة، كما نشكر سيادتكم على دعمكم الدائم في تقنين أوضاع جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية في محافظة سوهاج».

وشارك في فعاليات الزيارة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمحافظة سوهاج، القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس هاني دانيال، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والمهندسة نسرين منجد، مديرة مدرسة السلام، والقس مايكل رفعت، الأمين عام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لوجه قبلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل وديع، راعي الكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير، والدكتور وجيه القط، رئيس رابطة الشباب الإنجيلي بسوهاج، والقس موسى إقلاديوس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشطا، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عياد عبد الشهيد، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع سوهاج، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، وشيخ كنيسة الكوم الأخضر بمغاغة، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.