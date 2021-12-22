الشركة المصرية لتكرير البترول تقدم 26 منحة للتدريب المهني والصناعي

أكد الدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير التابعة لوزارة البترول، التزام الشركة منذ نشأتها بتحقيق المردود الإيجابي للمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك عبر إطلاق برامج التنمية المستدامة لتوفير حلولًا عملية تساعد تلك المجتمعات في تجاوز مختلف الصعوبات.

وأضاف «سعد»، في بيان صحفي، أن شركته تدعم المبادرات التعليمية، وعلى رأسها برنامج المنح الدراسية «مستقبلي»، والذي أثمر منذ إطلاقه عن إفادة المئات من سكان المناطق المحيطة بالمشروع.

فريق مختص بأنشطة التنمية المجتمعية يدير 4 برامج رئيسية

وأشار إلى أن الشركة خصصت فريق عمل مختص بأنشطة التنمية المجتمعية يدير أربعة برامج رئيسية، وهي تحسين المنظومة التعليمية من خلال برنامج «مستقبلي» للطلبة والمعلمين، وتقديم مبادرات العمل التطوعي للشباب وبناء القدرات من خلال برنامج «ريادة»، وبرنامجي «تمكين» و«مشروعي» للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة الدخل، وبرنامج «تكافل» لدعم ودمج ذوي القدرات الخاصة.

ولفت إلى أن الشركة توسعت في برنامج المنح الدراسية «مستقبلي»، للطلبة ليشمل تقديم 26 منحة للتدريب المهني والصناعي في مجالات الكهرباء وتكييف الهواء للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال شراكة أقيمت بين الشركة المصرية للتكرير ومعهد «سالزيان دون بوسكو»، مما سيثمر عن تزويد الشباب الحاصلين على المنح بالمهارات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المصري.

توفير المستلزمات المدرسية لنحو 11016 طالبا وطالبة

كما يوفر برنامج «مستقبلي» جميع المستلزمات المدرسية لنحو 11016 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى توفير 9153 نظارة طبية للمحتاجين، فضلًا عن إطلاق الدورات التدريبية للمعلمين مما أثمر عن إفادة 939 معلم بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مدار السنوات الماضية.

من جانبها، قالت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عن سعادتها بنجاح جديد لبرنامج مستقبلي وتخريج دفعة جديدة لعام 2021، والتي تشمل ضم مبادرتي «مستقبلي» للمعلمين و«مستقبلي» للطلاب، وذلك حرصا من المصرية للتكرير على استمرار مبادراتها المجتمعية على الرغم من تحديات فيروس كورونا.