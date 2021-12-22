تفاصيل حصول مصر على عقار جديد مضاد لـ كورونا خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينكا، تفاصيل توفير عقار جديد مضاد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، خاص لفئات معينة، مؤكدا أن العقار يستهدف مرضى المناعة، وتصل مدة فعاليته من 6 أشهر حتى عام كامل، مشيرا إلى تعاقد مصر على توفير هذا العقار، وتعتبر مصر من أول الدول التي ستحصل عليه، نظرا لأنها تعاقدت منذ أربعة أشهر مضت.

العقار الجديد عبارة عن حقنة وفعال ضد متحور أوميكرون

وتابع الدكتور حاتم الورداني في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدواء عبارة عن حقنة، مؤكدا أن العقار الجديد فعال ضد متحور أوميكرون، مطمئنا المواطنين بأن أعراضه خفيفة ومتوسطة، والعقار فعال ضده، وحاصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأغراض الوقاية من التعرض لفيروس كورونا.

وعن الفئات المقرر حصولها على العقار، أكد الدكتور حاتم الورداني أنه لمن يعاونون ضعفا متوسطا إلى شديد في المناعة، نتيجة حالات صحية معينة أو تناول الأدوية المثبطة للمناعة، إضافة إلى الذين لا يوصي بإعطائهم اللقاح المضاد لكورونا، مشيرا إلى أنه سيجري توفير خلال الفترة القليلة المقبلة.

الدولة تعمل على توفير كل أدوية كورونا في مصر

وأشار رئيس مجلس ادارة شركة أسترازينكا، الدولة المصرية تعمل على توفير كل لقاحات كورونا، وكذلك الأدوية التي يجري طرحها من قبل شركات الدواء الكبرى، وفى التوقيت الحالي هناك اتجاه بالجرعة الثالثة للقاح كورونا، وإعطائها للمواطنين، وهى بالفعل مهمة لتنشيط الجهاز المناعى للجسم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددا، بضرورة الإسراع في التسجيل، للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى السيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.