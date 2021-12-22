القومي للبحوث: نحلل 25 عينة يوميا لمصابي كورونا ولم نرصد أي طفرات

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة اكتشاف طفرات جديدة لفيروس كورونا، قائلًا: «لم نرصد أي تحورات لفيروس كورونا، من خلال تحليل عينات المصابين بالفيروس من المقيمين داخل مصر».

وأضاف «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعمل يجرى يوميًا ما يقرب من تحليل 25 عينة من المصابين بالفيروس بين المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي طفرات جديدة أو تحورات للفيروس.

الدراسات مستمرة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

وأوضح رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، أن الدراسات والتحاليل حتى الآن أثبتت أن غالبية السلالة المنتشرة بين المواطنين هي سلالة دلتا، وأنه حتى الآن لا توجد أي طفرات خطيرة أو جديدة ثبت اكتشافها بعد تحليل عينات المصابين بالفيروس من المقيمين داخل مصر، وأن جميع الحالات المكتشفة إصابتهم بمتحور «أوميكرون»، كانوا من المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وأكد أنه يجب على المواطنين الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من المرض أو تقليل أعراضه حال الإصابة به، مع تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، إضافة إلى عدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص والابتعاد أيضًا عن الأماكن المزدحمة.