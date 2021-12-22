«فودة»: إسعاف جنوب سيناء ينضم للشبكة الوطنية للطوارئ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الشبكة الوطنية للطوارئ أحد انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى إدارة الأزمات والتدخل السريع في إنقاذ المواقف، مؤكداً أن محافظة جنوب سيناء كانت من أولى المحافظات في إنشاء شبكة وطنية للطوارئ، وربط كل المدن ببعضها.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة وطنية موحدة ومؤمنة لكافة الجهات المعنية بالدولة، وجرى انشاؤها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة وجود شبكة طوارئ لإدارة الأزمات وتقديم المساعدات والحلول.

انضمام إسعاف جنوب سيناء للشبكة الوطنية للطوارئ

ومن جانبه، قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال التركيبات الفنية بهيئة الإسعاف المصرية، فرع جنوب سيناء، بجميع أنحاء المحافظة، وأصبحت كافه المعدات الفنية تعمل بكفاءة تامة وجاهزة لتنفيذ كافه المهام والأعمال الموكلة إليها، لمجابهه كافه الظروف والأحداث الطارئة، والتعامل معها بصورة مثالية، من خلال مركز العمليات الفرعي بهيئة إسعاف فرع جنوب سيناء، ومركز العمليات الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

وقال إنه قام باستخدام الأجهزة الموجودة داخل السيارات والموافقة مع أجهزة الشبكة الوطنية، موضحاً أن جميع سيارات ونقاط الإسعاف أصبحت مربوطة على الشبكة.

الشبكة توفر خدمات الاتصالات الحديثة والإنترنت

وأضاف أن الشبكة توفر خدمات الاتصالات الحديثة والإنترنت، طبقاً للمعايير العالمية، وتتيح البيانات والإجراءات الحديثة، لدعم واتخاذ القرار، ووجه الشكر إلى رئيس لجنه الدعم الفني للمحافظة، وأعضاء لجنة الدعم الفني.

تجربة استرشاديه لمجابهة السيول بشرم الشيخ

وأكد السكرتير العام في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه في إطار استعداد محافظة جنوب سيناء لموسم السيول، جرى تنفيذ تجربة استرشاديه ثانية اليوم الأربعاء، لحدوث سيل متوسط بمدينة شرم الشيخ، قادم من مدخل السوق التجاري بقطاع «شرم المياه»، وهي التجربة الثانية التي يجري تنفيذها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، ضمن أعمال مناورة إدارة الطوارئ التي تنفيذها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتابع «الشريف» أنه جرى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لإدارة المواقف الطارئة، والهدف من التجربة هو رفع كفاءة العناصر الإدارية، بحيث تكون قادرة على إدارة الأزمة، من خلال استخدام أدوات الشبكة الوطنية للطوارئ.