تزويد جنوب سيناء بسيارات إسعاف وإنقاذ لخدمة الطريق الدولي الجديد

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشادت خلال اللقاء الذي جمعه بها بمقر ديوان عام الوزارة، بالمشروعات الاستثمارية التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة، وأيضًا معدل التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهت باستكمال توريد احتياجات الحماية المدنية بالمحافظة من سيارات إسعاف وسيارات إنقاذ، لنشرها على الطريق الدولي الجديد "النفق- شرم الشيخ"، وتوفير كافة الخدمات من كهرباء ومياه، مع زيادة عدد الإرتكازات الأمنية بالطريق، واستبدال عدد من سيارات المحافظة المتهالكة بسيارات أخرى جديدة.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء، أنارت كافة النقاط الارتكازية بطريق نفق الشهيد "أحمد حمدي - شرم الشيخ" بعد افتتاحه رسميا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الماضي.

ويمتد طريق النفق - شرم الشيخ الجديد، بطول 342 كيلو متر، بمسار جديد يختلف عن القديم، الذي يبلغ طوله 540 كيلو متر، لاختصار ساعات الوصول من القاهرة إلى شرم الشيخ في 4 ساعات فقط، بعد أن بلغت المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ 452 كيلو متر، بعد إضافة طريق مصر السويس الصحراوي بطول 110 كيلو متر.

ويتضمن الطريق 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 مترا لكل حارة، وتوجد 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و7 على طريق الإياب، بمسافة 50 كيلو متر بين كل محطة وأخرى، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء الطريق 3 مليارات و500 مليون جنيه.