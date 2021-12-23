في ذكرى ميلاده الـ41.. أبرز محطات عمرو يوسف الفنية: بدأها بإعلانات

يحتفل الفنان عمرو يوسف، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ41؛ إذ أنه من مواليد 13 ديسمبر عام 1980، وبدأ حياته الفنية عن طريق الإعلانات عام 2002، ثم كمذيع في قناة روتانا مصرية.

البداية الفنية للفنان عمرو يوسف

وعلى الرغم من أن دراسة عمرو يوسف كانت بعيدة تماما عن الفن؛ إذ درس القانون، وحصل على بكالوريوس من كلية حقوق إنجليزي، إلا أنه استطاع في وقت قليل أن يثبت أقدامه في التمثيل، ليس بوسامته فقط، لكن أيضا بسبب تقمصه للأدوار التي يؤديها.

وكانت أول مشاركات «يوسف» في المجال الفني من خلال دوره في مسلسل «الدالي»، مع النجم الكبير نور الشريف؛ إذ جسد شخصية «الصحفي أدهم فارس»، وتعد هذه المشاركة الفنية بمثابة الانطلاقة له في عالم الفن.

أبرز أعمال عمرو يوسف

شارك الفنان عمرو يوسف خلال مشواره الفني في أكثر من 30 عملا فنيا، وكان أبرز هذه الأعمال: فيلم «هيبتا، ولاد رزق، الحرب العالمية الثالثة، مقلب حرامية، نور عيني»، ومسلسل «لحظات حرجة، نيران صديقة، المواطنx، جراند أوتيل، نمرة اثنين»، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

تزوج عام 2017 من الفنانة السورية كنده علوش، وأنجب منها ابنته الوحيدة حياة، وقال عنها خلال برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة: «كنده بتحب الأغاني الشعبية والمهرجانات، كندة من شبرا مش من سوريا».

عمرو يوسف ينتظر عرض مسلسله الجديد «وعد الشيطان»

يذكر أن عمرو يوسف انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسله الجديد «وعد الشيطان»، الذي من المقرر طرحه خلال الفقرة المقبلة، ويشارك في بطولته بجواره كلا من فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسري، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج.