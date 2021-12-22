رئيس هيئة الطاقة الذرية: «كل ما أقابل حد يسألني أخبار القنبلة إيه»

قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن الأشخاص في الشارع ينظرون للعاملين بالطاقة الذرية، نظرة مختلفة تمامًا عن طبيعة عملهم، قائلًا: «لما يشوفوني في الشارع بيقولولي أخبار القنبلة إيه ونظرة المجتمع لينا بعيدة ومصر من الخمسينيات شافت أهمية الطاقة الذرية وأنشأت مؤسسة تابعة لرئيس الجمهورية دورها توطين تكنولوجيا نووية وبناء الأماكن».

قوام هيئة الطاقة الذرية

وأضاف «الحاج»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هيئة الطاقة الذرية تضم 1580 باحثًا وينظم عملهم الإداري 1500 شخص، لذا فهي هيئة ضخمة من حيث عدد العاملين بها، ويتم توزيع هؤلاء الأشخاص على 4 أجنحة للهيئة، فيوجد جناح في مركز البحوث النووية وآخر مركز للبحوث الإشعاعية، وهنا مركز لإدارة المخلفات الذي يعمل على معالجتها، أما الجناح الرابع فهو مركز بحوث الأمان.

مفاعلان نوويان في مصر

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مصر لديها مفاعلان الأول هو المفاعل الروسي الموجود من الخمسينيات، وهو لا يعمل ويتم العمل على تطويره كي يعود إلى الخدمة، إضافة إلى المفاعل الأرجنتيني الذي تم افتتاحه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي يوجد حول مجمع مفاعل مصر البحث الثاني، وهو مصنع وقود ومفاعل وإنتاج نظائر والذي أدعو كاميرا «الحياة اليوم» إلى أن تأتيه كي تصور التطور الذي طرأ عليه في مصر خلال الفترة الأخيرة.