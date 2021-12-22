الطاقة الذرية: وفرنا احتياجات مصر من مواد علاج السرطان خلال الإغلاق

قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، إن مصر تستخدم الطاقة الذرية في الكثير من المجالات، موضحًا أن مجمع المفاعل البحثي الثاني ينتج النظائر المشعة التي تستخدم في تشخيص وعلاج مرضى السرطان، مشيرًا إلى أنهم يغطون احتياجات مصر من اليود بنسبة 95%، ونسبة 65% من بالتكنيسيوم، والذي يستخدم أيضًا في علاج السرطان، ووفروا احتياجات مصر -منهما- بنسبة 100% في فترة الإغلاق.

معالجة التوابل والأعشاب إشعاعيا

وأضاف «الحاج» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، اليوم الأربعاء، أنهم يضيفون قيمة أخرى للأعشاب والتوابل، بعد معالجتها إشعاعيًا لأن الأعشاب والتوابل غير المعالجة قيمتها السوقية أقل كثيرًا من نظيرتها، مشددًا على أن معالجتها بالإشعاع يقتل الميكروبات ويزيد من عمرها التخزيني، ما يرفع من القيمة السوقية للزراعة المصرية، مشددًا على أنهم يستلمون العبوات الزراعية مغلفة أو حتى في «شوال أو شكارة» لأن الإشعاع لديه القدرة على اختراق أي شيء.

معالجة الأغذية المستوردة المشعة

وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أنهم خلال هذا العام عالجوا 2000 رسالة بين الأدوية والأغذية، مشيرًا إلى أنهم لديهم جيشًا من الخبراء يعمل في الموانئ المصرية لأن بعض الواردات من الخشب والنباتات والأغذية المستوردة يكون بها مواد مشعة، مثل القمح الروسي الذي تم استيراده من روسيا وفوكوشيما، موضحًا أن المواد المشعة تترك أثرًا لمدة سنوات.

معالجة الألبان والأسماك المشعة

وكشف عن أنهم عالجوا أيضًا الألبان المشعة التي جاءت من تشرنوبل، وبعض كميات من السمك جاءت من بحر اليابان في فوكوشيما، مشددًا على أن هذا بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.