محافظ المنيا: المشروعات بالمحافظة تتم على قدم وساق والمواطن يشعر بها

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظات الصعيد، وافتتاح مشروعات عملاقة بكافة محافظات الصعيد، ومن بينها المنيا، لافتًا إلى أنه تم افتتاح مشروع محطة مياه «أبوقرقاص» التي تخدم المركز وشمال ملوي وجنوب المنيا، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب في المنيا تصل لـ98%.

افتتاح 3 مستشفيات باستثمارات أكثر من مليار جنيه للمستشفى الواحد

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه تم افتتاح 3 مستشفيات اليوم باستثمارات أكثر من مليار جنيه للمستشفى الواحد، وهما مستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفى ملوي، ومستشفى ديرمواس.

وأكد أن الاستثمارات بالمحافظة تتم على قدمٍ وساق، ويشعر المواطن بمردود هذه المشروعات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مستشفى ملوي به جراحات قلب مفتوح وقسطرة، وكان المواطنون يضطرون للسفر إلى القاهرة لإجراء تلك العمليات من قبل.

المشروعات التي تم افتتاحها اليوم جعلت الصعيد «بيضحك»

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم جعلت الصعيد «بيضحك» على حد تعبيره، وقال إنها حولت الصعيد من صورة قاتمة لصورة مشرقة، وتعمل على تغيير واقع أبناء الصعيد غير فرص العمل التي توفرها.

وأضاف أن التنمية في الصعيد وسيناء الآن، ليست تنمية موسمية وإنما تنمية مستدامة، فضلًا عن اهتمام وتركيز الرئيس السيسي والحكومة على تنمية الصعيد وسيناء، كونهم كانوا مهمشين لفترات طويلة وكانت تنميتهم ورقية فقط.

ما حدث ليس بالقليل ولا يتصوره عقل

وأكد نشأت الديهي أن ما حدث ليس بالقليل ولا يتصوره عقل، وما يجري الآن هو تجفيف لمنابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن أسيوط التي افتتح الرئيس اليوم عددا من المشروعات القومية باستثمارات ضخمة تصل لمئات المليارات كانت معقلا للإرهابيين، وللجماعة الإسلامية أمثال عاصم عبد الماجد ورفاقه التي قتلت الرئيس السادات، وكانت بيئة خصبة لنمو الإرهاب، وكانوا يخططون لإنشاء جمهورية مستقلة تسمى جمهورية أسيوط.