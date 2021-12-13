محافظ المنيا يبحث أنشطة مشروع «قرية متعلمة» في 481 مدرسة تعليم مجتمعي

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة أنشطة مشروع «قرية متعلمة»، والجاري تنفيذه في 481 مدرسة تعليم مجتمعي، تستهدف ما يزيد عن 11 ألف تلميذ، موزعين على 349 قرية في 9 مراكز بالمحافظة.

ضم الوفد، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكلير نيرنهاوزن، مسئول تنمية التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد شعبان، مدير مكتب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة شفيق، مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة، وسمير فاضل، نائب مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتور مايكل كمال، مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، ودنيا سليم، مدير مشروعات بالوكالة الأمريكية.

تفعيل المشاركة المجتمعية

قال المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى العملية التعليمية، اهتماماً كبيراً بشكل عام، وفي المحافظة بشكل خاص، من خلال ما تقدمه من مشروعات تنفذ فعلياً على أرض المحافظة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، تسعى جاهدة لتفعيل المشاركة المجتمعية، بالإضافة الى فتح العديد من الفصول بالمدارس، لدعم التعليم المجتمعي بالقرى الأكثر احتياجاً، للوصول الى مجتمع خالي من الأمية.

تخفيف معدلات الفقر

أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالاستدامة لخطط مشروع «قرية متعلمة»، وذلك لضمان استمرارية العمل، وخلق كوادر قادرة على تنفيذ تلك الخطط في المستقبل والنهوض بالقرى الأكثر احتياجا، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

متابعة أنشطة المشروع

من جانبه أوضح الدكتور مايكل كمال، مدير مشروع «قرية متعلمة» بهيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة أنشطة المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ بواسطة هيئة إنقاذ الطفولة، في 481 مدرسة تعليم مجتمعي، يدرس فيها ما يزيد عن 11 ألف تلميذ، موزعين على 349 قرية في 9 مراكز بالمحافظة، والذي يدعم أنشطة التعليم المجتمعي، وتعليم الكبار بالمحافظة، لمحو أمية ما يقرب من 12 ألف سيدة، وتقديم خدمات تعليمية جيدة لتلاميذ مدارس التعليم المجتمعي.