محافظ المنيا يوجه بغلق مطعم وفحص تراخيص جميع الأكشاك

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمدينة المنيا؛ بهدف القضاء على كافة التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

شملت جولة المحافظ المرور على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمخابز، بأحياء وسط وشمال المدينة، بدءًا من ميدان بالاس وحتى مبنى هيئة الأبنية التعليمية بحي شمال المدينة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر مخالفة إشغال طريق

ووجه «القاضي»، رئيس المدينة بتحرير محاضر مخالفة إشغال طريق لإحدى المحلات التجارية، بالإضافة لغلق وتشميع مطعم بحي شمال المدينة، وتنفيذ الإزالة الفورية لأحد المحال التجارية للتعدي على حرم الطريق، موجها بفحص تراخيص جميع الأكشاك التي تم المرور عليها للتأكد من صلاحية التراخيص، مع تطبيق أحكام القانون مع المخالفين بتطبيق الإزالة الفورية.

وكلف السكرتير العام المساعد، بالاستمرار في رفع الإشغالات وإزالة التعديات لتشمل جميع أحياء المدينة، مع تحرير محاضر للمخالفين؛ بهدف القضاء على العشوائية وكافة مظاهر التعديات على حرم الطريق، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

ووجه محافظ المنيا في وقت سابق، مدير المرور بمنع سير التوك توك أعلى محور سمالوط على النيل ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بها، والحفاظ على خطوط سير السيارات.