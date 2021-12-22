بريد الوطن.. مانيش حاسس
كتب:
الوطن
09:49 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مانيش حاسس
مانيش حاسس بلفح البرد
ولا المطرة ولا الزعابيب
ونظرة عين تدفينى بجد بجد
ماشوفش يا روحى غير خدك
بلون الورد
وقلبى فِ صدرى بيزغرت
لأحلى حبيب
هخبيلك هنا فى كُمى
عبير الورد
سامح لطف الله
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