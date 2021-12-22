بريد الوطن.. مانيش حاسس

مانيش حاسس بلفح البرد

ولا المطرة ولا الزعابيب

ونظرة عين تدفينى بجد بجد

ماشوفش يا روحى غير خدك

بلون الورد

وقلبى فِ صدرى بيزغرت

لأحلى حبيب

هخبيلك هنا فى كُمى

عبير الورد

سامح لطف الله

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